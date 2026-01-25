«Уэбб, приходи и объясни, почему это не пенальти». Гвардиола раскритиковал судейство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридиола раскритиковал судейство в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Вулверхэмптоном» (2:0). Недовольство тренера вызвало решение арбитра Фараи Халлама не назначать пенальти в пользу «Манчестер Сити», несмотря на запрос VAR.

«Рефери произвёл фурор своим дебютом, теперь его все узнают. Думаю, это первый раз, когда он использует VAR. Я почти уверен, что завтра Ховард Уэбб (глава судейского комитета Англии — Прим. «Чемпионата») появится в СМИ, чтобы объяснить, почему это не пенальти. Я жду завтра. Ховард Уэбб, приходи и объясни, почему это не пенальти», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.