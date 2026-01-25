Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уэбб, приходи и объясни, почему это не пенальти». Гвардиола раскритиковал судейство

«Уэбб, приходи и объясни, почему это не пенальти». Гвардиола раскритиковал судейство
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридиола раскритиковал судейство в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Вулверхэмптоном» (2:0). Недовольство тренера вызвало решение арбитра Фараи Халлама не назначать пенальти в пользу «Манчестер Сити», несмотря на запрос VAR.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

«Рефери произвёл фурор своим дебютом, теперь его все узнают. Думаю, это первый раз, когда он использует VAR. Я почти уверен, что завтра Ховард Уэбб (глава судейского комитета Англии — Прим. «Чемпионата») появится в СМИ, чтобы объяснить, почему это не пенальти. Я жду завтра. Ховард Уэбб, приходи и объясни, почему это не пенальти», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Материалы по теме
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android