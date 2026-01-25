Скидки
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Реал, результат матча 24 января 2026, счёт 0:2, 21-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги и возглавил турнирную таблицу
Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

Первый мяч в матче забил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на 47-й минуте. На 90+4-й минуте нападающий оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

После 21 матча чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 51 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 41 очко после 20 игр и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» в выездном матче встретится с «Осасуной» 31 января, а мадридский «Реал» на своём стадионе сыграет с «Райо Вальекано» 1 февраля.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
