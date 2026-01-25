Тренер «Ливерпуля» Слот не стал комментировать слухи об уходе Робертсона в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался комментировать слухи о возможном переходе защитника Эндрю Робертсона в «Тоттенхэм Хотспур».

«Как вы думаете, что я отвечу? Я хоть раз говорил о трансферах перед этими микрофонами? Мой ответ всегда один и тот же, довольно утомительно давать одинаковый ответ. Мы [в клубе] не обсуждаем трансферы публично», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Эндрю Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он отыграл за «красных» в 364 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 68 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.