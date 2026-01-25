Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот не стал комментировать слухи об уходе Робертсона в «Тоттенхэм»

Тренер «Ливерпуля» Слот не стал комментировать слухи об уходе Робертсона в «Тоттенхэм»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался комментировать слухи о возможном переходе защитника Эндрю Робертсона в «Тоттенхэм Хотспур».

«Как вы думаете, что я отвечу? Я хоть раз говорил о трансферах перед этими микрофонами? Мой ответ всегда один и тот же, довольно утомительно давать одинаковый ответ. Мы [в клубе] не обсуждаем трансферы публично», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Эндрю Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он отыграл за «красных» в 364 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 68 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот назвал главную причину поражения от «Борнмута»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android