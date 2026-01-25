Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Ланс» проиграл «Марселю» в матче 19-го тура Лиги 1 и не смог возглавить турнирную таблицу

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен из Метца. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Гуири – 3'     2:0 Нванери – 13'     3:0 Гуири – 75'     3:1 Фофана – 85'    

Счёт в матче открыл нападающий «Марселя» Амин Гуири на третьей минуте. На 13-й минуте полузащитник Итан Нванери удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Гуири оформил дубль, а через 10 минут нападающий гостей Райан Фофана отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче.

После 19 матчей чемпионата Франции «Ланс» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Марсель» заработал 38 очков и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Ланс» в домашнем матче сыграет с «Гавром» 30 января, а «Марсель» на день позже в выездном матче встретится с «Парижем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
