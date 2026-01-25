«Для тебя». Мбаппе забил «паненкой» с пенальти в матче Ла Лиги, посвятив гол Диасу

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посвятил одноклубнику Браиму Диасу свой гол с пенальти в ворота «Вильярреала» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги (2:0). Об этом сообщает Movistar Plus+ Deportes в своём аккаунте X.

Француз реализовал 11-метровый удар «паненкой» в концовке матча. Это был его второй мяч во встрече. В момент празднования Мбаппе обнял Диаса и сказал ему: «Для тебя, для тебя».

Напомним, марокканец ранее не забил пенальти на 90+24-й минуте финала Кубка Африки со сборной Сенегала (0:1). Браим также пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, но вратарь Эдуар Менди отразил удар, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол. Назначению 11-метрового предшествовали длительные споры, связанные с легитимностью назначения удара с «точки», сенегальцы покидали поле. Отметим, что некоторые зрители встречи предположили, что Браим Диас специально не забил пенальти в конце игры.

