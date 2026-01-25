Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для тебя». Мбаппе забил «паненкой» с пенальти в матче Ла Лиги, посвятив гол Диасу

«Для тебя». Мбаппе забил «паненкой» с пенальти в матче Ла Лиги, посвятив гол Диасу
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посвятил одноклубнику Браиму Диасу свой гол с пенальти в ворота «Вильярреала» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги (2:0). Об этом сообщает Movistar Plus+ Deportes в своём аккаунте X.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

Француз реализовал 11-метровый удар «паненкой» в концовке матча. Это был его второй мяч во встрече. В момент празднования Мбаппе обнял Диаса и сказал ему: «Для тебя, для тебя».

Напомним, марокканец ранее не забил пенальти на 90+24-й минуте финала Кубка Африки со сборной Сенегала (0:1). Браим также пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, но вратарь Эдуар Менди отразил удар, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол. Назначению 11-метрового предшествовали длительные споры, связанные с легитимностью назначения удара с «точки», сенегальцы покидали поле. Отметим, что некоторые зрители встречи предположили, что Браим Диас специально не забил пенальти в конце игры.

Материалы по теме
Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»
Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android