Тренер «Реала» Арбелоа высказался о Мбаппе и Винисиусе после матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался нападающих Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре после победы команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:2).

«Это два лучших игрока в мире. Два игрока, способных кардинально изменить ход игры. Мы стараемся как можно чаще владеть мячом. Вини получает его на фланге, а Мбаппе совершает рывки в свободное пространство. Я не собираюсь рассказывать вам ничего нового о них. Но я очень доволен их формой и работой. Они очень преданы команде: первыми прессингуют, взаимодействуют с полузащитниками, проявляют усердие, солидарность… и я очень рад, что наградой за это становятся голы», — приводит слова Арбелоа Managing Madrid.

Победная серия «Реала» составляет пять матчей.