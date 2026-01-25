Скидки
Тренер «Реала» Арбелоа высказался о Мбаппе и Винисиусе после матча с «Вильярреалом»

Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался нападающих Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре после победы команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:2).

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

«Это два лучших игрока в мире. Два игрока, способных кардинально изменить ход игры. Мы стараемся как можно чаще владеть мячом. Вини получает его на фланге, а Мбаппе совершает рывки в свободное пространство. Я не собираюсь рассказывать вам ничего нового о них. Но я очень доволен их формой и работой. Они очень преданы команде: первыми прессингуют, взаимодействуют с полузащитниками, проявляют усердие, солидарность… и я очень рад, что наградой за это становятся голы», — приводит слова Арбелоа Managing Madrid.

Победная серия «Реала» составляет пять матчей.

