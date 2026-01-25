Скидки
Главная Футбол Новости

В Испании рассказали о двух целях мадридского «Реала» с Арбелоа в этом сезоне

Комментарии

Журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес после победы «Реала» в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) рассказал, что в мадридском клубе сейчас рассчитывают на успех в двух турнирах по итогам текущего сезона в с главным тренером Альваро Арбелоа.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

«В руководстве «Реала» хотят победы в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов уже в этом сезоне в нынешних условиях», — сказал журналист Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito.

После 21 матча чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 51 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на два очка. Однако у каталонцев есть игра в запасе. В сводной таблице общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» занимают третье место с 15 очками по итогам семи туров.

Ранее «Королевский клуб» вылетел из Кубка Испании, уступив «Альбасете» из Сегунды в 1/8 финала со счётом 2:3. Кроме того, мадридцы уступили сине-гранатовым в финале Суперкубка Испании — 2:3.

Комментарии
Новости. Футбол
