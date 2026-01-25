L'Équipe рассказал о состоянии Шевалье на фоне конкуренции с Сафоновым

Авторитетное издание L'Équipe рассказало о конкуренции между голкипером Люка Шевалье и россиянином Матвеем Сафоновым.

«Проблема Шевалье может крыться и в его характере. Люка кажется очень уверенным в себе и спокойным несмотря на ожидаемое возвращение Сафонова после травмы и готов претендовать на место в основе», — говорится в статье L'Équipe.

Ранее сообщалось, что Сафонов продолжает восстановление после травмы занимается по индивидуальной программе. Вратарь сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.