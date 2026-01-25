Скидки
«Мне нужно будет это сделать». Тренер «Челси» — о будущем Михаила Мудрика в клубе

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о ситуации с вингером Михаилом Мудриком, который отстранён от футбола из-за допингового скандала.

«Пока не общался с ним, но мне точно нужно будет это сделать. Он замечательный игрок. Сейчас у него тяжёлое время. Когда наступит правильное время для меня, для него и для клуба, мы с ним поговорим», — сказал Росеньор на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэллас».

Напомним, в декабре 2024 года в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещённых веществ. До этого момента игрок успел провести за лондонский клуб 73 матча, записав на свой счёт 10 забитых мячей и 11 результативных передач.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

