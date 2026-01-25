Стало известно, где может продолжить карьеру Ярослав Ракицкий

Защитник «Черноморца», ранее выступавший за «Зенит» Ярослав Ракицкий может сменить клуб и продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал AmanVibe, который ведёт казахстанский журналист Эльдар Аманбаев.

По информации источника, интерес к опытному футболисту проявляют сразу три команды из Казахстанской премьер-лиги, однако конкретные клубы пока не называются.

При этом ранее телеграм-канал «ТаТоТаке» отмечал, что в «Черноморце» не рассматривают вариант расставания с Ракицким. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах команды во всех турнирах.

