Сборная Украины близка к натурализации дорогостоящего бразильца

Полузащитник «Шахтёра» Педриньо находится на финальной стадии получения украинского паспорта. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, представители тренерского штаба сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым уже контактировали с 27-летним хавбеком, обсуждая возможность его выступлений за национальную команду. В последнее время сторона игрока ускорила процесс оформления документов, чтобы Педриньо мог быть заявлен за сборную в ближайшее время.

Рассматривается вариант, при котором футболист станет доступен для вызова на стыковой матч квалификации чемпионата мира против Швеции, запланированный на 26 марта. Отметим, что разговоры о потенциальной натурализации бразильца ходят ещё с начала 2022 года.

Педринью является игроком «Шахтёра» с лета 2021 года — тогда клуб приобрёл его у «Бенфики» за € 18 млн. В период с 2022 по 2024 год он выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро».

