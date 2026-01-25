Марко Верратти готов вернуться в сборную Италии и помочь в стыках отбора на ЧМ — Скира

Полузащитник «Аль-Духаиля» Марко Верратти рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Италии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 33-летний футболист уже проинформировал главного тренера «Скуадра адзурра» Дженнаро Гаттузо о своей готовности вернуться в национальную команду.

Верратти намерен помочь сборной в стыковых матчах квалификации чемпионата мира 2026 года. В полуфинале плей-офф, который состоится 26 марта, Италия сыграет против Северной Ирландии. В случае победы итальянцев ждёт финальный матч с победителем противостояния Уэльс — Босния и Герцеговина.

Последний раз Верратти выходил на поле в составе сборной Италии в марте 2023 года. За национальную команду он провёл 55 матчей.

Материалы по теме Бывшего тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Румынии

Гаттузо сбрил бороду впервые за 22 года