Стала известна сумма, за которую Робертсон может перейти из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм»

Между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» идут предварительные переговоры о трансфере 31-летнего крайнего защитника Эндрю Робертсона. Ожидается, что их результаты будут известны в ближайшие дни. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, клубы обсуждают возможность приобретения шотландского футболиста за £ 5 млн (€ 5,7 млн). Подчёркивается, что переговоры ускорились из-за большого количества травм в составе «шпор» и их желания иметь опытного лидера в раздевалке команды.

В нынешнем сезоне Робертсон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: