Фрайбург — Кёльн. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Рома — Милан: во сколько начало матча 22-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Рома» — «Милан»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Миланом». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Милан
Милан
После 21 тура Серии А римский клуб набрал 42 очка и занимает четвёртое место. «Милан» заработал 46 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Рома» победила «Торино» со счётом 2:0. «Милан» выиграл у «Лечче» со счётом 1:0. В следующем туре чемпионата Италии римский клуб встретится с «Удинезе» (2 февраля), а команда из Милана — с «Болоньей» (3 февраля).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
