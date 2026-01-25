«Борнмут» за € 35 млн покупает Райана, которым интересовался «Зенит» — ESPN

«Васко да Гама» и «Борнмут» урегулировали все нюансы и завершили переход нападающего Райана в английский клуб. Бразильский футболист уже отправился в Англию, где в понедельник, 26 января, пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «Борнмут» заплатит «Васко да Гама» € 28,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 6,5 млн в виде бонусов.

Ранее ESPN сообщал о наличии прогресса в переговорах по переходу Райана между бразильским клубом и «Зенитом». Однако сам нападающий не проявил интереса к переходу в стан сине-бело-голубых.

Райан играет за взрослую команду «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 99 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

