«Ювентус» — «Наполи»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Интера» при игре в запасе составляет девять очков. «Ювентус» с 39 очками располагается на шестой строчке в Серии А.