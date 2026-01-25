Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Кёльн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Наполи: во сколько начало матча 22-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ювентус» — «Наполи»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 43 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Интера» при игре в запасе составляет девять очков. «Ювентус» с 39 очками располагается на шестой строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Экс-топ РПЛ — в Лиге 1, легенда «Ливерпуля» уходит, «Юве» берёт форварда. LIVE трансферов
Live
Экс-топ РПЛ — в Лиге 1, легенда «Ливерпуля» уходит, «Юве» берёт форварда. LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android