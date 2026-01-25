«Ювентус» — «Наполи»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Наполи» друг с другом:

Серия А, 14-й тур, 7 декабря 2025 года, «Наполи» — «Ювентус» — 2:1;

Серия А, 22-й тур, 25 января 2025 года, «Наполи» — «Ювентус» — 2:1;

Серия А, 5-й тур, 21 сентября 2024 года, «Ювентус» — «Наполи» — 0:0;

Серия А, 27-й тур, 3 марта 2024 года, «Наполи» — «Ювентус» — 2:1;

Серия А, 15-й тур, 8 декабря 2024 года, «Ювентус» — «Наполи» — 1:0.

С историей личных встреч «Ювентуса» и «Наполи» можно ознакомиться по ссылке.