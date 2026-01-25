«Рома» — «Милан»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.
Последние пять матчей «Ромы» и «Милана» друг с другом:
Серия А, 10-й тур, 2 ноября 2025 года, «Милан» — «Рома» — 1:0;
Серия А, 37-й тур, 18 мая 2025 года, «Рома» — «Милан» — 3:1;
Кубок Италии, 1/4 финала, 5 февраля 2025 года, «Милан» — «Рома» — 3:1;
Серия А, 18-й тур, 29 декабря 2024 года, «Милан» — «Рома» — 1:1;
Лига Европы, 1/4 финала, 2-й матч, 18 апреля 2024 года, «Рома» — «Милан» — 2:1.
С историей личных встреч «Ромы» и «Милана» можно ознакомиться по ссылке.
