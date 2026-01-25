Новичок «Динамо» Рикардо назвал разницу между российским и бразильским футболом

Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо ответил на вопрос о разнице между футболом в России и Бразилии.

— Чем российские футболисты в техническом и физическом плане отличаются от бразильцев?

— Самой большой разницей между бразильским и российским футболом является то, что здесь футбол более силовой. В Бразилии развит более технический футбол, в России, скорее, тактический, с акцентом на скорость и физическую подготовку. Как я уже успел заметить, футбол в России более вертикальный и быстрый. Это самая большая разница. Я думаю, что у меня не будет проблем с адаптацией, — приводит слова Рикардо «Советский спорт».

Бело-голубые объявили о переходе бразильского защитника из «Ботафого» 21 января. Рикардо подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера бразильца составила € 6 млн, при этом ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.

Самая крупная победа «Динамо»: