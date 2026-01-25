Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Кёльн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Рикардо назвал разницу между российским и бразильским футболом

Новичок «Динамо» Рикардо назвал разницу между российским и бразильским футболом
Комментарии

Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо ответил на вопрос о разнице между футболом в России и Бразилии.

— Чем российские футболисты в техническом и физическом плане отличаются от бразильцев?
— Самой большой разницей между бразильским и российским футболом является то, что здесь футбол более силовой. В Бразилии развит более технический футбол, в России, скорее, тактический, с акцентом на скорость и физическую подготовку. Как я уже успел заметить, футбол в России более вертикальный и быстрый. Это самая большая разница. Я думаю, что у меня не будет проблем с адаптацией, — приводит слова Рикардо «Советский спорт».

Бело-голубые объявили о переходе бразильского защитника из «Ботафого» 21 января. Рикардо подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера бразильца составила € 6 млн, при этом ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.

Материалы по теме
Рикардо — о выборе между «Динамо» и «Торино»: по зарплате не было большой разницы

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android