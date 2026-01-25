Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Арсенал» — «МЮ»: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.

В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
