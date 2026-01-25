Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Кристал Пэлас — Челси: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

«Кристал Пэлас» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ начнётся в 17:00
Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
После 22 туров английской Премьер-лиги «орлы» набрали 28 очков и занимают 15-е место. Лондонский клуб заработал 34 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» встретится с «Ноттингем Форест» (1 февраля), а «Челси» — с «Вест Хэм Юнайтед» (31 января).

