«Рома» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Миланом». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 тура Серии А римский клуб набрал 42 очка и занимает четвёртое место. «Милан» заработал 46 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Рома» победила «Торино» со счётом 2:0. «Милан» выиграл у «Лечче» со счётом 1:0. В следующем туре чемпионата Италии римский клуб встретится с «Удинезе» (2 февраля), а команда из Милана — с «Болоньей» (3 февраля).