19:30 Мск
Арсенал — Манчестер Юнайтед: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

АПЛ, 1-й тур, 17 августа 2025 года, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1;
АПЛ, 28-й тур, 9 марта 2025 года, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:1;
Кубок Англии, 1/32 финала, 12 января 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (3:5 пен.);
АПЛ, 14-й тур, 4 декабря 2024 года, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0;
АПЛ, 37-й тур, 12 мая 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1.

С историей личных встреч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Самые дорогие футболисты:

