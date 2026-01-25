Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Кёльн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» близка к трансферу 16-летнего атакующего полузащитника из «Норвича»

«Барселона» близка к трансферу 16-летнего атакующего полузащитника из «Норвича»
Комментарии

«Барселона» близка к заключению сделки по приобретению талантливого игрока 2009 года рождения Аджая Тавареса из «Норвича». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Таварес является воспитанником «Норвича». В текущем сезоне 16-летний футболист выступает за команду до 18 лет. В его активе восемь матчей в английской Премьер-лиге U18 и два — в юношеском Кубке Англии. Результативными действиями игрок не отметился.

Англичанин с португальскими корнями также выступает за сборные Англии разных возрастов. На его счету 15 матчей и три забитых мяча. Ранее интерес к Таваресу приписывали дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпцигу», «Баварии», «Милану», «Ювентусу», «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Челси».

Материалы по теме
Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»
Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android