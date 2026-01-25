«Барселона» близка к трансферу 16-летнего атакующего полузащитника из «Норвича»

«Барселона» близка к заключению сделки по приобретению талантливого игрока 2009 года рождения Аджая Тавареса из «Норвича». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Таварес является воспитанником «Норвича». В текущем сезоне 16-летний футболист выступает за команду до 18 лет. В его активе восемь матчей в английской Премьер-лиге U18 и два — в юношеском Кубке Англии. Результативными действиями игрок не отметился.

Англичанин с португальскими корнями также выступает за сборные Англии разных возрастов. На его счету 15 матчей и три забитых мяча. Ранее интерес к Таваресу приписывали дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпцигу», «Баварии», «Милану», «Ювентусу», «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Челси».