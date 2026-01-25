«Барселона» — «Овьедо»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 25 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Овьедо». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 матчей Ла Лиги каталонский клуб набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Овьедо заработала всего 13 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» проиграла клубу «Реал Сосьедад» — 1:2, а «Овьедо» уступил «Осасуне» со счётом 2:3. В следующем туре каталонская команда сыграет с «Эльче», а «Овьедо» встретится с «Жироной». Оба матча пройдут 31 января.