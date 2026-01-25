Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Овьедо: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 18:15

«Барселона» — «Овьедо»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 25 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Овьедо». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 20 матчей Ла Лиги каталонский клуб набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Овьедо заработала всего 13 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» проиграла клубу «Реал Сосьедад» — 1:2, а «Овьедо» уступил «Осасуне» со счётом 2:3. В следующем туре каталонская команда сыграет с «Эльче», а «Овьедо» встретится с «Жироной». Оба матча пройдут 31 января.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» предложит Фермину Лопесу новый контракт на фоне интереса ряда клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android