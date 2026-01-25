Иван Сергеев считает, что Захарян мог бы помочь «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев ответил на вопрос о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Ранее в Испании появилась информация, что новый главный тренер клуба из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на россиянина.

«Захарян бы, конечно, помог «Динамо». Он воспитанник», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По данным СМИ, Матараццо провёл встречу с рядом игроков клуба, где сообщил футболистам, что не рассчитывает на них. В их числе был Арсен Захарян. Позже пресс-служба «Реала Сосьедад» опровергла эту информацию. В сезоне-2025/2026 у Захаряна один гол в 16 матчах Ла Лиги и Кубка Испании.