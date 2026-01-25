«Манчестер Юнайтед» заинтересован в форварде «Челси» — The Independent

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к нападающему «Челси» Лиаму Делапу, который минувшим летом перешёл в лондонский клуб из «Ипсвича». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, на текущий момент актуален вопрос, не сожалеет ли 22-летний форвард о решении продолжить карьеру в стане «синих», которые часто приобретают новых нападающих. Манкунианцы полагают, что Делап подошёл бы под их игровой стиль.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

