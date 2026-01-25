Лещук — об уходе Карпина: спало напряжение, атмосфера на тренировках стала лучше

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил, как изменилась атмосфера в стане бело-голубых после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

— Стало ли легче морально после ухода Карпина?

— Могу сказать, что спало напряжение. Да, были и правильные моменты, мы чему-то научились, но сейчас стало как-то легче морально.

— Например?

— Атмосфера на тренировках стала лучше. Плюс питание, конечно. При Карпине за весом следили слишком жёстко. Мне сказали, что я должен скинуть 5 кг, то есть весить 87 кг. Но я в 18 лет весил 88 кг. Я еле дошёл до 88,2 кг, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел. Один салат и курицу. После ужина выходил на прогулку и наматывал шаги, чтобы уложиться хоть как-то в вес. Но, опять же, есть ребята, у которых хороший метаболизм. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал «я тоже хочу есть», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжил возглавлять российскую национальную команду. 17 ноября бело-голубые проинформировали, что Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию.

Материалы по теме Фото Валерий Карпин поделился совместной фотографией с Арсеном Захаряном

Самая крупная победа «Динамо»: