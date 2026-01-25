Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вальверде — о победе над «Вильярреалом»: главное было победить и взять три очка

Вальверде — о победе над «Вильярреалом»: главное было победить и взять три очка
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу своей команды над «Вильярреалом» со счётом 2:0. Вальверде, который исполнял обязанности капитана в этом матче, отметил важность результата и сложности, с которыми столкнулась команда.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

«Главное было победить и взять три очка на этом стадионе, что всегда очень сложно против сильного соперника. В первом тайме мы играли очень хорошо, но не смогли реализовать свои моменты, и это иногда нам мешает в обороне. Во втором тайме мы были немного спокойнее. Тренер попросил нас быстрее перемещать мяч, и мы это сделали. Затем сопернику пришлось искать возможность сравнять счёт, и, имея больше пространства, мы значительно улучшили свою игру. Мы взяли три очка, это самое главное.

Мы чувствуем себя комфортно как без мяча, так и с ним. Нам это даётся легко. Думаю, самое важное — это то, что, когда у нас нет мяча, все 11 игроков готовы помогать друг другу и бегать за мячом. Это помогает нам в атаке, мы чувствуем себя более расслабленно и имеем больше пространства. Мы должны продолжать работать над всем этим, это сделает нас отличной командой», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

