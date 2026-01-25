Скидки
Главная Футбол Новости

Куртуа объяснил, почему Мбаппе и Винисиус являются кошмаром для обороны соперника

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об игровой форме нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора после матча с «Вильярреалом» (2:0) в 21-м туре Ла Лиги, в котором французский футболист оформил дубль.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

«Они приносят нам столько пользы. Они действительно выводят из равновесия другие команды и являются кошмаром для их обороны. Мбаппе и Винисиуса можно сдерживать в течение 60 или 65 минут, но у них такой атакующий потенциал, что они всё равно пройдут защиту [соперника]. Я надеюсь, что они и дальше будут радовать нас», — сказал Куртуа для телевидения «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и пятью результативными передачами. Винисиус сыграл 31 матч, где забил семь голов и сделал 11 ассистов.

Тренер «Реала» Арбелоа высказался о Мбаппе и Винисиусе после матча с «Вильярреалом»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

