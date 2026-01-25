Куртуа объяснил, почему Мбаппе и Винисиус являются кошмаром для обороны соперника

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об игровой форме нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора после матча с «Вильярреалом» (2:0) в 21-м туре Ла Лиги, в котором французский футболист оформил дубль.

«Они приносят нам столько пользы. Они действительно выводят из равновесия другие команды и являются кошмаром для их обороны. Мбаппе и Винисиуса можно сдерживать в течение 60 или 65 минут, но у них такой атакующий потенциал, что они всё равно пройдут защиту [соперника]. Я надеюсь, что они и дальше будут радовать нас», — сказал Куртуа для телевидения «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и пятью результативными передачами. Винисиус сыграл 31 матч, где забил семь голов и сделал 11 ассистов.

