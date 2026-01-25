«Наполи» объявил о трансфере бразильского форварда из «Вероны» после ухода Лукки и Нереса

23-летний нападающий Жиоване перебрался из «Вероны» в «Наполи». О трансфере 22-летнего бразильского нападающего на постоянной основе сообщила пресс-служба неаполитанцев на официальном сайте клуба.

Фото: ФК «Наполи»

Жиоване является воспитанником бразильского «Коринтианса». В «Верону» он перебрался в статусе свободного агента летом прошлого года. Всего в текущем сезоне на его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А.

По данным СМИ, контракт Жиоване с «Наполи» рассчитан до лета 2030 года с опцией продления. Ранее «Наполи» покинули игроки группы атаки Лоренцо Лукка и Давид Нерес, перешедшие в «Ноттингем Форест» и «Галатасарай».