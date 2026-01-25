Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» объявил о трансфере бразильского форварда из «Вероны» после ухода Лукки и Нереса

«Наполи» объявил о трансфере бразильского форварда из «Вероны» после ухода Лукки и Нереса
Комментарии

23-летний нападающий Жиоване перебрался из «Вероны» в «Наполи». О трансфере 22-летнего бразильского нападающего на постоянной основе сообщила пресс-служба неаполитанцев на официальном сайте клуба.

Фото: ФК «Наполи»

Жиоване является воспитанником бразильского «Коринтианса». В «Верону» он перебрался в статусе свободного агента летом прошлого года. Всего в текущем сезоне на его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А.

По данным СМИ, контракт Жиоване с «Наполи» рассчитан до лета 2030 года с опцией продления. Ранее «Наполи» покинули игроки группы атаки Лоренцо Лукка и Давид Нерес, перешедшие в «Ноттингем Форест» и «Галатасарай».

Материалы по теме
«Ювентус» — «Наполи». Не хотите ли побороться за скудетто?
«Ювентус» — «Наполи». Не хотите ли побороться за скудетто?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android