ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Таранов — о долге «Крыльев Советов»: руководство области найдёт способы сохранить команду

Таранов — о долге «Крыльев Советов»: руководство области найдёт способы сохранить команду
Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о финансовых проблемах клуба. Ранее Российский футбольный союз (РФС) наложил трансферный бан на команду. Всего, по данным СМИ, самарцы должны 519 млн рублей дочерней компании корпорации «Ростех».

«Не допустят, чтобы «Крылья Советов» из-за долга обанкротились. У клуба такая история! Насколько знаю, хотят строить разбирательства в судебном порядке и реструктуризировать долг. Такое уже было в клубе, вопросы решались. Думаю, найдут какие-то решения. В Самаре были времена и посложнее, долги были больше. Руководство области найдёт способы сохранить команду», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее самарские болельщики начали оплачивать долг «Крыльев Советов». Акцию запустили фанатские паблики команды. Болельщики самостоятельно начали формировать квитанции на «Госуслугах» и оплачивать долг по частям.

