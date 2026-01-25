Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Вальверде: наличие Куртуа в воротах значительно упрощает задачу

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу своей команды над «Вильярреалом» со счётом 2:0. Он отметил значимость игры голкипера Тибо Куртуа и нападающих.

«Я всегда говорю, что наличие [Тибо] Куртуа в воротах значительно упрощает задачу. Если они нас обыгрывают, мы знаем, что он стоит в воротах. Как игроки мы должны стараться минимизировать количество голевых моментов, и я думаю, что мы хорошо работаем в обороне, в том числе благодаря нападающим. Они прилагают усилия, чтобы нам не приходилось так много бегать и чтобы мы могли отбирать мяч как можно выше на поле. Это заслуга всех.

Любой мяч, который им попадёт, при наличии свободного пространства и при игре лицом к воротам может стать отличным поводом для гола. Но я хотел бы особо отметить их оборонительную работу и то, как они помогли сегодня. Винисиус, Мбаппе, Мастантуоно, Гонсало… они внесли огромный вклад в нашу защиту и также получали удовольствие от игры в атаке», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

