Защитник «Динамо» Скопинцев тренируется в общей группе вместе со всей командой

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев начал тренироваться в общей группе вместе с остальной командой бело-голубых. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за несвоевременный приезд на зимние сборы команды.

Скопинцев играет в «Динамо» с января 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме Фото Дмитрий Скопинцев вылетел в расположение «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»: