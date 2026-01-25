Скидки
«Криштиану почти плакал». Экс-тренер «Реала» рассказал о ссоре между Роналду и Моуринью

Айтор Каранка, являвшийся ассистентом экс главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, рассказал о ссоре, произошедшей между португальским специалистом и бывшим нападающим «сливочных» Криштиану Роналду.

«В матче Кубка Испании с «Валенсией» Моуринью отчитал Криштиану. А Криштиану ответил ему перед всеми: «Я так сильно тебя поддерживал…», почти плача.

Возможно, Жозе сказал это именно для того, чтобы спровоцировать такую ​​реакцию. Я отчитываю тебя перед всей раздевалкой, потому что ты тот, кому я больше всего доверяю. Все решения, которые принимал Жозе и мы как тренерский штаб, были направлены на благо команды», — приводит слова Каранки Marca.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

