«Боруссия» Д и «Байер» могут поспорить с «Арсеналом» за защитника «Реала» — Конур

Дортмундская «Боруссия» и «Байер» следят за 19-летним центральным защитником мадридского «Реала» Виктором Вальдепеньясом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, уход Хаби Алонсо из «Королевского клуба» и дальнейшие планы нового главного тренера Альваро Арбелоа способны негативно отразиться на перспективах Вальдепеньяса.
Ранее СМИ сообщали об интересе лондонского «Арсенала» к испанскому защитнику, что также подтверждает Конур.
В составе взрослой команды «Королевского клуба» защитник провёл один матч. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
