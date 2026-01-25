Защитник «Динамо» Касерес поделился впечатлениями от зимних сборов

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал о работе бело-голубых на зимних сборах, а также поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.), главным тренером которой является россиянин Леонид Слуцкий.

«Команда играла хорошо с «Шанхай Шэньхуа». Но это только первый матч. Были ошибки. Была ничья, и выиграли по пенальти. В целом хороший матч.

Сборы — полезно для нас. Мы понимаем ситуацию, где мы находимся в чемпионате. Мы должны быть выше», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 21 очко в 18 турах. Руководить командой в весенней части сезона будет российский специалист Ролан Гусев, возглавлявший ранее команду в статусе исполняющего обязанности.