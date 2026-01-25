Хуан Касерес: надеюсь, Рикардо усилит «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес выразил надежду, что новичок команды Дэвид Рикардо усилит состав бело-голубых.

«Гусев понимает, что Рикардо — качественный игрок. Надеюсь, он усилит нас», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Бело-голубые объявили о переходе бразильского защитника из «Ботафого» 21 января. Рикардо подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера бразильца составила € 6 млн, при этом ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.

