Игрок «Динамо» Касерес рассказал о работе с Жирковым

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес поделился мнением о работе с ассистентом главного тренера Ролана Гусева Юрием Жирковым.

— Жирков помогает защитникам. Мы знаем, сколько ошибок было в первой части сезона.

Пока не было личного общения. Как будет сезон, то поговорим с ним.

— Читал ли про Жиркова после назначения?

— Да, читал. Знаю, что он играл в «Челси». Я играл в PlayStation — он был в игре футбольной. Не знал, что Жирков был номинирован на «Золотой мяч» (смеётся), — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

10 января 2026 года было объявлено, что Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в качестве ассистента главного тренера Ролана Гусева.