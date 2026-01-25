Врач «Динамо» рассказал о состоянии Скопинцева после пропуска начала сборов с командой

Врач «Динамо» Михаил Бутовский высказался о состоянии защитника Дмитрия Скопинцева, который пропустил начало зимних тренировочных сборов команды. Ранее главный тренер бело-голубых Ролан Гусев заявил, что футболист будет оштрафован за несвоевременный приезд.

«Скопинцев был готов выйти в матче с «Шанхаем». Значит, что он готов к тем нагрузкам, которые требует тренерский штаб», — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.