Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо» рассказал о состоянии Скопинцева после пропуска начала сборов с командой

Врач «Динамо» рассказал о состоянии Скопинцева после пропуска начала сборов с командой
Комментарии

Врач «Динамо» Михаил Бутовский высказался о состоянии защитника Дмитрия Скопинцева, который пропустил начало зимних тренировочных сборов команды. Ранее главный тренер бело-голубых Ролан Гусев заявил, что футболист будет оштрафован за несвоевременный приезд.

«Скопинцев был готов выйти в матче с «Шанхаем». Значит, что он готов к тем нагрузкам, которые требует тренерский штаб», — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»
«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android