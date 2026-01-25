Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный врач «Динамо»: надеюсь, мои знания помогут завоевать долгожданный трофей

Главный врач «Динамо»: надеюсь, мои знания помогут завоевать долгожданный трофей
Комментарии

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский высказался о своём переходе на работу в стан бело-голубых. Ранее специалист трудился в ЦСКА, «Спартаке» и «Рубине».

— Как вам переход в «Динамо»?
— Атмосфера замечательная. Все доброжелательные, позитивные. «Динамо» — большой клуб. Надеюсь, что мои знания помогут «Динамо» завоевать долгожданный трофей, — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о назначении Бутовского 21 января. До января 2026 года эту должность занимал Александр Родионов, отработавший в системе столичного клуба почти 10 лет.

Материалы по теме
«Динамо» Москва назначило нового главврача. Ранее специалист работал в ЦСКА и «Спартаке»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android