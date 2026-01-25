Главный врач «Динамо»: надеюсь, мои знания помогут завоевать долгожданный трофей

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский высказался о своём переходе на работу в стан бело-голубых. Ранее специалист трудился в ЦСКА, «Спартаке» и «Рубине».

— Как вам переход в «Динамо»?

— Атмосфера замечательная. Все доброжелательные, позитивные. «Динамо» — большой клуб. Надеюсь, что мои знания помогут «Динамо» завоевать долгожданный трофей, — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о назначении Бутовского 21 января. До января 2026 года эту должность занимал Александр Родионов, отработавший в системе столичного клуба почти 10 лет.

