В «Динамо» ответили на вопрос о сроках возвращения Глебова после травмы

Врач московского «Динамо» Михаил Бутовский ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника бело-голубых Данила Глебова.

— Что с Глебовым? Говорят, он вернётся не раньше марта.

— Марта какого года?

— 2026-го.

— В жизни всё возможно. Мы постараемся, чтобы Глебов радовал игрой своих болельщиков гораздо раньше марта, — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Данил Глебов выступает за «Динамо» с февраля 2025 года. В текущем сезоне в его активе 18 матчей за бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них опорник отметился одной результативной передачей.