Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» ответили на вопрос о сроках возвращения Глебова после травмы

В «Динамо» ответили на вопрос о сроках возвращения Глебова после травмы
Комментарии

Врач московского «Динамо» Михаил Бутовский ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника бело-голубых Данила Глебова.

— Что с Глебовым? Говорят, он вернётся не раньше марта.
— Марта какого года?

— 2026-го.
— В жизни всё возможно. Мы постараемся, чтобы Глебов радовал игрой своих болельщиков гораздо раньше марта, — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Данил Глебов выступает за «Динамо» с февраля 2025 года. В текущем сезоне в его активе 18 матчей за бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них опорник отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»
«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android