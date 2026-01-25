Главный врач «Динамо»: есть шанс, что Майсторович будет играть

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский сообщил о наличии шанса, что сербский защитник Милан Майсторович будет играть. Ранее сообщалось о травме колена у 20-летнего футболиста.

«Есть шанс, что Майсторович будет играть. Когда? Когда придёт время», — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Милан Майсторович играет за «Динамо» с февраля 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

