Главный врач «Динамо» высказался о подготовке новичка команды Рикардо

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский прокомментировал подготовку новичка команды защитника Дэвида Рикардо.

«Рикардо работает с командой. Учитывая данные тестов, то нужна персонализация процессов. Индивидуально подводим к тем нагрузкам, которые получили футболисты «Динамо», — передаёт слова Бутовского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Бразильский защитник подписал контракт с «Динамо» 21 января. Соглашение рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Рикардо перешёл из «Ботафого», а сумма трансфера составила € 6 млн, при этом дополнительно € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.