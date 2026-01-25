Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
«Что-то лучше сочетается». Куртуа — о замене Алонсо на Арбелоа в «Реале»

«Что-то лучше сочетается». Куртуа — о замене Алонсо на Арбелоа в «Реале»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос об изменениях в команде после ухода из клуба Хаби Алонсо и назначения на должность главного тренера Альваро Арбелоа.

«Я не думаю, что многое изменилось. У каждого тренера свой подход к тренировкам, но, возможно, сейчас что-то лучше сочетается. Мы должны продолжать упорно работать, чтобы в конце сезона добиться хоть какой-то радости», — приводит слова бельгийского голкипера COPE.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

