Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шлоттербек — о победе «Боруссии» над «Унионом»: сегодня мы увидели зрелый футбол

Шлоттербек — о победе «Боруссии» над «Унионом»: сегодня мы увидели зрелый футбол
Комментарии

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек прокомментировал победу команды в матче 19-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом» со счётом 3:0. Защитник отметился в матче забитым голом.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Джан – 10'     0:2 Шлоттербек – 53'     0:3 Байер – 84'    

«Юлиан [Рюэрсон] идеально отдал пас. Мне оставалось только забить. Я очень рад голу, но прежде всего тому, что мы сохранили ворота в неприкосновенности, это наш 10-й «сухой» матч. Выездной матч против «Униона» — один из самых сложных в лиге. Мы блестяще справились с ним и выиграли 3:0. В лиге мы немного стабильнее, чем в Лиге чемпионов. В первом тайме против «Тоттенхэма» мы играли крайне плохо, просто не могли ничего сделать. Сегодня мы знали, чего ожидать. Мы взяли инициативу в свои руки. Именно такой реакции мы и хотели увидеть. Сегодня мы увидели зрелый футбол», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

После 19 туров «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице с 42 очками, отставая от лидирующей «Баварии» на восемь очков.

Материалы по теме
«Боруссия» Д и «Байер» могут поспорить с «Арсеналом» за защитника «Реала» — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android