Шлоттербек — о победе «Боруссии» над «Унионом»: сегодня мы увидели зрелый футбол

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек прокомментировал победу команды в матче 19-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом» со счётом 3:0. Защитник отметился в матче забитым голом.

«Юлиан [Рюэрсон] идеально отдал пас. Мне оставалось только забить. Я очень рад голу, но прежде всего тому, что мы сохранили ворота в неприкосновенности, это наш 10-й «сухой» матч. Выездной матч против «Униона» — один из самых сложных в лиге. Мы блестяще справились с ним и выиграли 3:0. В лиге мы немного стабильнее, чем в Лиге чемпионов. В первом тайме против «Тоттенхэма» мы играли крайне плохо, просто не могли ничего сделать. Сегодня мы знали, чего ожидать. Мы взяли инициативу в свои руки. Именно такой реакции мы и хотели увидеть. Сегодня мы увидели зрелый футбол», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

После 19 туров «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице с 42 очками, отставая от лидирующей «Баварии» на восемь очков.