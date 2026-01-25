В «Реале Сосьедад» назвали матч, к которому будет готов Захарян

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате ответил, в каком матче сможет сыграть российский полузащитник Арсен Захарян.

«Захарян должен приступить к тренировкам с командой через несколько дней. Он будет готов к баскскому дерби с «Атлетиком», — приводит слова Мундуате Sport24.

17 января пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна проинформировала, что Захарян не включён в заявку команды на матч с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги из-за мышечного дискомфорта.

«Реала Сосьедад» сыграет с «Атлетиком» 1 февраля.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

