Главная Футбол Новости

Ковач — о победе «Боруссии» над «Унионом»: главное — результат, сегодня мы добились этого

Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу команды в матче 19-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом» со счётом 3:0. Он отметил, что ключевыми факторами успеха стали адаптивность, физическая подготовка и командный дух.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Джан – 10'     0:2 Шлоттербек – 53'     0:3 Байер – 84'    

«Обычно мы играем с тремя нападающими, но сегодня нам понадобилось больше игроков в полузащите. Реакция команды после игры с «Тоттенхэмом» («Боруссия» проиграла в матче ЛЧ 0:2. — Прим. «Чемпионата») была великолепной. Физически мы не уступали им и заслужили удачу перед воротами. Конечно, это была не красивая игра — было холодно и соперник играл длинными передачами. Если бы мы сегодня попытались играть в красивый футбол, всё бы пошло плохо. Главное — результат, и сегодня мы добились именно этого — хорошего результата. Я очень доволен», — приводит слова Ковача сайт клуба.

После 19 туров «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице с 42 очками, отставая от лидирующей «Баварии» на восемь очков.

Комментарии
