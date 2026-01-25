Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин описал Симоняна тремя словами

Валерий Карпин описал Симоняна тремя словами
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин тремя словами описал экс-футболиста Никиту Симоняна. В эти минуты проходит матч легенд между сборной СССР и ветеранами «Спартака» в память о Симоняне. На момент написания новости счёт 2:2 в пользу сборной СССР.

«Легенда. Честь. Душа», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Экс нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Бывшего футболиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Материалы по теме
Потери мира футбола в 2025-м. Кого нам теперь будет не хватать
Потери мира футбола в 2025-м. Кого нам теперь будет не хватать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android