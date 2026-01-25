Валерий Карпин описал Симоняна тремя словами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин тремя словами описал экс-футболиста Никиту Симоняна. В эти минуты проходит матч легенд между сборной СССР и ветеранами «Спартака» в память о Симоняне. На момент написания новости счёт 2:2 в пользу сборной СССР.

«Легенда. Честь. Душа», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Экс нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Бывшего футболиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.