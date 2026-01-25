Главный тренер сборной России Карпин рассказал о командировке в Испанию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился подробностями своей поездки в Европу. Специалист планировал встретиться с футболистами, выступающими в зарубежных чемпионатах.

«С бывшими партнёрами по «Реалу» встретились, было в планах навестить Сафонова. Но он травмирован, и мы поговорили по телефону — не было смысла ехать, он ведь не играет.

Арсен, к сожалению, в день моего прилёта получил повреждение — не получилось увидеть его на поле.

А на матче Головина я присутствовал, к сожалению, неудачном. Мои советы Головину — юмор и ирония. Что я мог ему посоветовать? Для этого есть тренер», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.